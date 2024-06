Plus Niederbrombach Engelkonfirmation in Niederbrombach: Vor der Prüfung in der Kirche hatten alle Angst Von Rebecca Bleh i Gemeinsam mit Pfarrerin Christiane Bock feierte Herbert Finck das Fest der Engelkonfirmation. Foto: Rebecca Bleh Der 99-jährige Herbert Finck feiert das seltene Fest der Engelkonfirmation und blickt zurück. Lesezeit: 4 Minuten

Eine nicht alltägliche Jubiläumskonfirmation hat dieser Tage in der Maria-Magdalena-Kirche in Niederbrombach Herbert Finck gefeiert: In dem von Pfarrerin Christiane Bock gehaltenen Gottesdienst beging er sein 85. Konfirmationsjubiläum. Auch wenn der für seine 99 Jahre erstaunlich rüstige Senior der einzige aus seinem Jahrgang ist, der die Stufen hoch zur Maria-Magdalena-Kirche ...