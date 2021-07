Engagement setzt landesweit Maßstäbe: Verein „Klasse 2000“ ehrt Henning Wünsch

Henning Wünsch erhielt von der Regionalkoordinatorin „Klasse 2000“, Martina Jonas, eine besondere Auszeichnung für sein langjähriges Engagement für die Gesundheit von Kindern. Als Schulpsychologe und Mitglied des Lions Clubs Idar-Oberstein initiierte Wünsch im Jahr 2000 den Start der Aktion in drei Grundschulen im Landkreis Birkenfeld. Beteiligt waren zunächst die Grundschulen Algenrodt, Idarbachtal sowie die Flurschule in Oberstein. In den folgenden Jahren setzte sich Henning Wünsch mit vollem Elan und auf allen Ebenen für die weitere Verbreitung des Programms zur Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtprävention ein.