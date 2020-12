Archivierter Artikel vom 23.05.2020, 13:45 Uhr

Idar-Oberstein

Endstation Tankstelle: Feuerwehreinsatz an Idar-Obersteiner Tankstelle

Zu einem Einsatz an der Aral-Tankstelle in der Hauptstraße ist die Feuerwache 1 am Freitag gegen 20.55 Uhr ausgerückt. Ein Autofahrer hatte sie alarmiert, weil während des Tankvorgangs an seinem Wagen Kraftstoff ausgetreten war.