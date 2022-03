Endlich wieder am angestammten Termin eine Woche vor Ostern sollen in diesem Jahr die „Offenen Werkstätten“ in der Edelsteinregion Idar-Oberstein stattfinden: Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. April, öffnen dann wieder 19 Kunstschaffende im Bereich Edelstein und Schmuck ihre Ateliers und Ausstellungsräume, untergebracht zum Teil in schönen alten Häusern oder in einem Fall sogar in einem ehemaligen Backhaus, im Edelsteinland an der Nahe und im Hunsrück.