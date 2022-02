Region

Ende oder Pause im Tarifstreit? Busse fahren heute wieder

Idar-Oberstein. Im Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe zwischen dem Arbeitgeberverband Verkehrsgewerbe (VAV) und der Gewerkschaft Verdi haben sich die Parteien unter anderem auf Weihnachtsgeld in Höhe von 1400 Euro, Urlaubsgeld in Höhe von 600 Euro sowie die Erhöhung der Zuschläge für Sonn- und Feiertage geeinigt. „Daher werden die Streikmaßnahmen am Montag, 7. Februar, ausgesetzt“, teilt Verdi mit.