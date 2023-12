Plus Idar-Oberstein Emotionaler Klangzauber an Weihnachten: Musikverein Tiefenstein lädt in die Stadenhalle In dunkler, besinnlicher und heimeliger Atmosphäre eröffnete das 13-köpfige Jugendorchester des Musikvereins Tiefenstein mit dem Stück „Silent Night“ das traditionelle Weihnachtskonzert in der ausverkauften Stadenhalle. Unter der Leitung von Anne Kröninger folgten vier weitere Stücke, bei denen verschiedene Instrumentengruppen ihr Können unter Beweis stellen konnten. Von Lena Lorenz

In dem Werk „Drums In Action“, welches Dominique Wyckhuys speziell für Jugendorchester komponierte, standen die drei Schlagzeuger im Mittelpunkt. Antonia Wild glänzte mit ihrem Flötensolo im Stück „Little Girl from Trinidad“, bei der sich die Melodie in der tänzerischen Art eines Calypso fröhlich entfalten konnte. Großer Entwicklungssprung Generell hat das Jugendorchester einen ...