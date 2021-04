Diese Entscheidung machte sich der Stadtrat in seiner Sitzung in der Messe nicht leicht. Es wurde intensiv, zum Teil sehr emotional und vor allem kontrovers diskutiert. Das Naturbad Staden wird in der Badsaison 2021 nicht geöffnet. Gegen diese Entscheidung votierten zehn Ratsmitglieder. Das Hallenbad wird geöffnet, sobald dies nach den gesetzlichen Regelungen und den Hygieneregeln erlaubt und möglich ist, hierfür gab es drei Gegenstimmen.