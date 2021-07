Eltern fordern zum Handeln auf: Nach Corona-Fällen üben Birkenfelder Kritik an Kreisverwaltung

Plus

Die Null stand nicht lange, dann schoss die Inzidenz plötzlich in die Höhe. Diese Entwicklung sorgte womöglich schon mal für einen Vorgeschmack auf das, was da nach den Sommerferien und im Herbst durch die Delta-Variante des Coronavirus auf den Landkreis Birkenfeld zukommt. „Wir wünschen uns deutlich mehr Unterstützung durch den Dialog mit der Politik. Natürlich auf Landesebene, aber besonders auf lokaler Ebene“, sagen die Birkenfelder Mathias Hoebbel (niedergelassener Hausarzt), Dr. Michael Knaus und Anne Wenzel (im Vorsitz des Schulelternbeirats), Pascal Theis (Klassenelternsprecher einer zweiten Grundschulklasse in Birkenfeld) und Christian Hase (Vater eines Grundschul- und eines Kitakindes), die gemeinsam die Initiative ergriffen haben und deutliche Kritik üben. Sie sagen: „Die aktuellen Herausforderungen lassen sich nur gemeinsam lösen. Aus Elternsicht können wir hier jedoch nichts aus der Lokalpolitik erkennen. Wir bieten unsere aktive Unterstützung an. Sei es, zwischen Positionen zu vermitteln, einen Lösungsprozess zu gestalten oder Ideen einzubringen. Wir sind bereit.“