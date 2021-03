Grund zur Freude in einem der kleinsten Orte in der Verbandsgemeinde Birkenfeld. Das Land hat vor wenigen Tagen, wie in der NZ bereits kurz berichtet wurde, Ellenberg als neue Schwerpunktgemeinde für die Dorferneuerung anerkannt. Mit diesem Status ist eine bevorzugte Behandlung bei der Bezuschussung von Infrastrukturprojekten garantiert. Pläne für ein konkretes Projekt, das mit Fördergeld aus Mainz verwirklicht werden soll, gibt es schon.