Elf Kirschlorbeerpflanzen müssen wieder weichen – Verstoß gegen Naturschutzgesetz

Dickesbach

Elf Kirschlorbeerpflanzen sorgen derzeit im kleinen Dickesbach für Unruhe. Dabei hatten es zwei Bürger aus dem Ort nur gut gemeint. Vor wenigen Wochen waren sie auf Ortsbürgermeister Heinz Matzen zugekommen und haben ihn gefragt, ob sie neben dem Ruheplatz „An den kleinen Birken“ an der Sonnenhofstraße am Rand zu dem benachbarten Feld als Schutz Lorbeer pflanzen könnten. Sie hätten die Sträucher umsonst erhalten und würden sie stiften. „Weil dieses Vorhaben mit keinerlei Kosten für die Ortsgemeinde verbunden ist, habe ich zugesagt“, berichtet der Ortsbürgermeister. Gesagt, getan: Die elf Pflanzen wurden wie geplant dort platziert – in der Hoffnung, schon bald zu einer stattlichen Hecke heranwachsen zu können. Doch damit fing der Ärger erst an.