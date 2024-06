Plus Niederwörresbach

Elektronische Beats und rockige Klänge: Steinbruch-Open-Air in Niederwörresbach

i Auch DJs werden beim Steinbruch-Open-Air wieder „auflegen“. Foto: Christian Schwinn/welten+wunder Markenkommunikation

Wenn mehr als 6000 Menschen euphorisch in altem Gestein zu elektronischen Beats und klassisch-rockigen Klängen feiern, dann ist es das Steinbruch-Open-Air in Niederwörresbach. Am Freitag, 5. Juli, findet das Festival Electro Love statt, und am Samstag, 6. Juli, folgt das musikalische Crossover-Event Klassik-Sommer, teilen die Veranstalter mit, darunter die VG Herrstein-Rhaunen, mit.