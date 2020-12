Hoppstädten-Weiersbach

Der Verwaltung der Doppelgemeinde ist es – wie in der NZ bereits berichtet wurde – gelungen, mit dem am Umwelt-Campus ansässigen Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (Ifas) eine Vereinbarung bezüglich der Nutzung eines Elektroautos auszuhandeln. Auch die mit einem öffentlichen Aufruf verbundene Suche nach einem ehrenamtlich aktiven Fahrerteam war in der Zwischenzeit erfolgreich.