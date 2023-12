Der Stadtrat will am 12. Dezember eine weitere wichtige Weiche dafür stellen, dass sich auf seinem „Filetstück“, so die Erste Beigeordnete Christine Tholey-Martens (CDU), direkt an der B41 künftig Firmen ansiedeln können. Beim Bebauungsplanverfahren, das die Erschließung des Gewerbegebiets „Pfarrbitz“ möglich machen soll, muss eine entscheidende Frage aber noch geklärt werden.