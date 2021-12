Anders als in Idar-Oberstein, wo dank Biontech und der damit verbundenen sprudelnden Steuereinnahmen die Augen der Lokalpolitiker freudig leuchten dürfen, fällt der in der Vorweihnachtszeit übliche Blick auf die finanzielle Lage im Fall der Stadt Birkenfeld ernüchternd wie eh und je aus. In der Kasse der Kommune wird auch im Haushaltsjahr 2022 ein großes Loch klaffen.