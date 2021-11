Einstimmiger Beschluss: Rat ebnet Weg für Neubaugebiet in Oberbrombach

Die Stellungnahme der für wasserrechtliche Fragen zuständigen Behörde steht zwar noch aus, da aber eine Zustimmung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz erwartet wird, hat der Oberbromacher Rat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig den Planentwurf für die Erschließung des Neubaugebiets „Vorne auf Wahnschel“ gebilligt. 13 Grundstücke mit einer Größe zwischen 630 und 918 Quadratmetern will die Gemeinde am östlichen Ortsrand für die Errichtung von Einzelhäusern zur Verfügung stellen.