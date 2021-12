Hätte SPD-Fraktionschef Andreas Theis nicht die Hand gehoben, um doch noch einige Anmerkungen zu machen, dann wäre die sonst so wichtige Debatte über einen neuen Haushaltsplan noch schneller abgewickelt worden. Aber auch so erfolgte am Mittwochabend der einstimmige Ratsbeschluss zum Etat der Verbandsgemeinde in rekordverdächtig kurzer Zeit.