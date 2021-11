Letztendlich ist es Sache des Stadtrats, am 14. Dezember den Beschluss zu fassen, doch die Empfehlung des Kulturausschusses ist eindeutig. Der Birkenfelder Förderpreis für Kunst und Kultur 2021 soll an einen bildenden Künstler gehen, der seit vielen Jahren in Hoppstädten-Weiersbach lebt. Die Rede ist von Herbert Heß.