Wilzenberg-Hußweiler

Einsatz in Wilzenberg: Feuerwehr löscht Kaminbrand

In einem Wohnhaus in der Hußweilerer Straße in Wilzenberg ist am Donnerstagabend ein Kaminbrand ausgebrochen. Diesen konnten die kurz nach 19 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr aber schnell unter Kontrolle bringen, wie Lars Benzel, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Birkenfeld, berichtet.