Diese Baustelle in der Innenstadt ist aufgrund eines Spezialkrans, der auf mehr als 70 Meter Höhe ausgefahren werden kann und mehr als 100 Tonnen wiegt, unübersehbar. Am Turm der katholischen St.-Jakobus-Kirche in Birkenfeld ist die Dachdeckerfirma Bohn aus Longkamp (Kreis Bernkastel-Wittlich) seit Beginn der Woche mit Reparaturarbeiten beschäftigt.