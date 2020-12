Einsatz in Göttschied: Feuerwehr hatte Schwelbrand schnell unter Kontrolle

Idar-Oberstein

In den vergangenen Tagen kam die Idar-Obersteiner Feuerwehr kaum zur Ruhe: Nachdem am Sonntag ein Auto aus einem Waldstück bei Göttschied befreit werden musste und die Wehrleute am Montagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 41 in Höhe des Stadtteils Enzweiler im Einsatz waren, abgearbeitet war, wurde die Wache 1 der Freiwilligen Feuerwehr Idar-Oberstein auch noch zu einem Schwelbrand auf der Grüngutanlage in Göttschied alarmiert. Schnell hatten die anrückenden Kräfte die Lage unter Kontrolle, das Grüngut wurde mithilfe eines Traktors auseinandergezogen und immer wieder gelöscht, sodass der Einsatz nach kurzer Zeit erfolgreich beendet werden konnte.