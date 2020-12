Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 13:16 Uhr

Einsatz in Gimbweiler: Feuerwehr löscht kleineren Flächenbrand am Sportplatz

Schnell gelöscht war am Mittwoch ein kleinerer Flächenbrand, der um die Mittagszeit in der Nähe des Gimbweilerer Sportplatzes auf einem Stoppelfeld direkt neben der Landesstraße in Richtung Saarland ausgebrochen war.