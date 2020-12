Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 15:04 Uhr

Idar-Oberstein

Einsatz im Tiefensteiner Türkisweg: 50 Feuerwehrleute löschen Maschinenbrand

Eine brennende Maschine in der Produktionshalle einer Firma im Tiefensteiner Türkisweg hat am Montag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Gegen 13.20 Uhr, so Wehrleiter Jörg Riemer, sei die Alarmmeldung eines beginnenden Gebäudebrands eingegangen. Die Feuerwachen 1 und 2 rückten mit insgesamt rund 50 Einsatzkräften und ihren Fahrzeugen aus.