Hoppstädten-Weiersbach

Einsatz auf dem Umwelt-Campus: Feuerwehr löscht Brand in Bürogebäude

„Unklare Rauchentwicklung“: Diese Alarmmeldung hat am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr zu einem größeren Feuerwehreinsatz im Bürogebäude 9916 auf dem Gelände des Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) in Neubrücke geführt. Durch die Einsatzkräfte konnte der Brand, der vermutlich in einem Technikraum im ersten Stock des betroffenen Gebäudes seinen Ursprung genommen hatte, schnell gelöscht werden.