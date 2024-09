Plus Baumholder

Einsatz am Stadtweiher in Baumholder: DLRG rettet ungeübte Schwimmer

Von Benjamin Werle

i Günter Heinz (links) und Thomas Moosmann von der DLRG bei der Aufsicht. Foto: Benjamin Werle (Archiv)

An einem frühen Nachmittag im August geraten zwei männliche Badegäste im Weiher in Not. Sie drohen zu ertrinken. Die DLRG rückt mit einem Boot an, um das Schlimmste zu verhindern.