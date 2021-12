Idar-Oberstein

Einsatz am Samstagabend: Feuerwehr löscht Kaminbrand in Flugplatzgaststätte

Nach einer um 19.09 Uhr eingegangenen Alarmmeldung sind rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 am Samstagabend zu einem Einsatz an der Flugplatzgaststätte in Göttschied ausgerückt. Dort war ein Kaminbrand ausgebrochen.