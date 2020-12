Kronweiler

Nachdem in jüngster Vergangenheit in Kronweiler immer wieder Wohnhäuser und Wohnungen von Einbrechern heimgesucht worden sind, haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstagmorgen die Wohnung eines Verdächtigen nach Diebesware untersucht. Wie Oberstaatsanwalt Gerd Deutschler von der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach auf Nachfrage der Nahe-Zeitung mitteilte, sei ersten Erkenntnissen zufolge nichts Auffälliges gefunden worden. „Fehlanzeige“, sagte der Behördenleiter.