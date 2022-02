Idar-Oberstein

Einsatz am Göttenbach-Gymnasium: Psychisch erkrankter Mann randaliert

Zu einem Einsatz mit starken Kräften der Polizeiinspektion Idar-Oberstein sowie der Kriminalinspektion ist es am Dienstag gegen 8.30 Uhr am Göttenbach-Gymnasium in Idar-Oberstein gekommen. Ein der Polizei bereits aus der Vergangenheit bekannter, psychisch erkrankter Mann randalierte dort auf dem Gelände sowie im Schulgebäude.