Kreis Birkenfeld

Bei einem Treffen der Solidargemeinschaft Seniorenheime im Sitzungssaal des Idar-Obersteiner Stadtrats, an der die Leitungen von acht Häusern teilnahmen, wurden die zahlreichen Probleme und strengen Vorgaben angesprochen, mit denen sich die Einrichtungen in Zeiten der Corona-Krise konfrontiert sehen. Noch frisch in Erinnerung war die Situation vom vergangenen Wochenende, als die Landesregierung erste Lockerungen bei den Besuchsregelungen verkündet hatte, die ausgerechnet auf das Muttertagswochenende fielen.