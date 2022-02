Eingangstür beschädigt: Sachbeschädigung an der DRK-Rettungswache Schönlautenbach

Idar-Oberstein. Unbekannte Täter beschädigten am Freitag zwischen 19.30 und 21.30 Uhr ein Glaselement der Haupteingangstür der DRK-Rettungswache in der Schönlautenbach im Stadtteil Oberstein.

Die Polizei hofft auf Zeugen und fragt: „Wer hat am Abend im genannten Zeitraum an dieser Örtlichkeit verdächtige Personen gesehen oder Beobachtungen gemacht?“

Eine Straßenlaterne auf dem Gelände des Lidl-Parkplatzes in der Vollmersbachstraße wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 6 und 7 Uhr beschädigt.Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden liegt laut Polizei im niedrigen vierstelligen Bereich.