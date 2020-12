Eine zweite Chance für die Baumholderer Realschule? – Anbaupläne in Birkenfeld machen Reaktivierung zum Thema

Baumholder/Birkenfeld

Weil die Schülerzahl in der Birkenfelder Realschule plus/FOS in den vergangenen Jahren auf fast 700 angewachsen ist, braucht man dort dringend mehr Platz. Der notwendige Anbau dürfte, so hat es die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) überschlagen, mehr als 5 Millionen Euro kosten – zehn Klassen- und sechs Fachräume mit einer Fläche von 870 Quadratmetern zuzüglich neuer Toilettenanlagen sollen entstehen. Nachdem die NZ über dieses Vorhaben berichtet hatte, brachten gleich mehrere Leser auf Facebook Kritik vor. Die Quintessenz: Hätte man vor Jahren die Realschule plus in Baumholder nicht geschlossen, bestünde dieses Problem jetzt nicht – und man bräuchte längst nicht so viel Geld in die Hand zu nehmen. Gleichzeitig stellt sich die Frage: Wäre es denn möglich und sinnvoll, das Gebäude, das sich derzeit noch im Besitz eines chinesischen Unternehmers befindet, als „Außenstelle“ der Birkenfelder RS plus/FOS zu reaktivieren? Die NZ hat sich umgehört.