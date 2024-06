Plus Rhaunen Eine tragende Säule in der Dorfgemeinschaft: 90 Jahre Feuerwehrkapelle Rhaunen Von Günter Weinsheimer i 90 Jahre Feuerwehrkapelle Rhaunen war Grund genug, mit reichlich Musik in der Idarwaldhalle zu feiern. Foto: Günter Weinsheimer 90 Jahre Feuerwehrkapelle Rhaunen wurden am Samstagabend mit großer musikalischer Geburtstagsfeier in der Idarwaldhalle gefeiert. Die mehr als 40 Musizierenden hatten sich mit ihrem Dirigenten Michael Groß seit Januar auf diesen Moment gut vorbereitet. Das mehr als zweistündige Konzert stand auf hohem Niveau, und der Besuch war beeindruckend. Lesezeit: 3 Minuten

Was auch den Vorsitzenden Georg Dräger freute, der einige Ehrengäste begrüßen konnte, so den Ersten VG-Beigeordneten Alfred Reicherts, MdL Hans Jürgen Noss, Altbürgermeister Wolfgang Becker und Ortsbürgermeister Manfred Klingel. Sein besonderer Gruß galt einer Abordnung aus der französischen Partnergemeinde St. Valerien, aber auch Musikern aus Hemmersdorf, die die Rhauner Musiker am ...