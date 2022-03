Am Ende der drei Jahre könnte in Idar-Oberstein eine lebendige Tanz-Gemeinschaft entstanden sein, eine, die sich selbst inspiriert und zu immer neuen Ergebnissen kommt, eine, die sich unter Anleitung von Tanzprofis entwickelt. Zunächst aber steht das ganze Projekt noch am Anfang: In diesen Tagen wurde in einer Pressekonferenz im Stadttheater das vom Bund geförderte Tanzland-Programm für Idar-Oberstein vorgestellt.