Plus Baumholder

Eine Raststätte mit Werkstatt und Ribeye-Steaks: 95th Combat Sustainment Support Battalion präsentiert sich

i Die militärischen und lokalen zivilen Gäste, unter ihnen Christian Flohr, Jae Kim, Bernd Alsfasser und Oberstleutnant Lutz Altekrüger (Bildmitte von links), bekommen im Rahmen einer Übung des 95th Combat Sustainment Support Battalions die Funktionsweise mobiler Zapfsäulen erklärt. Foto: Bernd Mai

Die jüngste Einheit am Garnisonsstandort Baumholder ist das 95th Combat Sustainment Support Battalion (Unterstützungsbataillon für Kampfeinsätze), welches im vergangenen Jahr an Gründonnerstag in Dienst gestellt wurde. Vor wenigen Tagen präsentierte sich der inzwischen auf 900 Soldaten angewachsene Verband bei einer Ausbildungsübung auf dem Standortübungsgelände der Smith Barracks.