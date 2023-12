Plus Region Eine Pionierfahrt mit vielen Hindernissen: Jan Weis auf Radtour durch Westeuropa Pioniere haben es meist schwer. Das wusste schon Karl Benz, der Erfinder des ersten Motorwagens. Jan Weis aus Niederhausen, Konstrukteur eines von ihm entworfenen und bis zur letzten Schraube selbst gebauten Fahrradgespanns mit Wohnwagen, fährt mit seinem Gespann durch Europa. Von Thomas Brodbeck

Von Benz sind Zitate überliefert, wie wenig Zuversicht seine Zeitgenossen in die neue Technik hatten: „Eine Spielerei, die nichts ist und nichts wird“, meinten die einen. „Wie kann man sich in so einen unzuverlässigen, armseligen, laut lärmenden Maschinenkasten setzen: Pferde gibt es auf der Welt und die elegantesten Kutschen und ...