Fast unbemerkt in diesen von Corona beherrschten Zeiten, steht bei der Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG) ein runder Geburtstag an: Am Mittwoch, 9. Dezember, wird sie 70 Jahre alt. Grund genug für Mitglieder des Vorstandes, sich eine Frage zu stellen: Was bedeutet die BKG für mich?