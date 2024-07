Plus Baumholder Eine mediterrane Fiesta in Rot und Gelb: Spanische Nacht auf dem Place de Warcq feiern Von Sascha Saueressig Nach dem ersten Genussmarkt Ende April organisiert Michael Schug nun am Samstag, 20. Juli, eine weitere kulinarische Veranstaltung im Zentrum Baumholders. Auf dem Place de Warcq wird das mediterrane Flair Spaniens in einer lauen Sommernacht mit Tanz und Musik und passenden Spezialitäten von der iberischen Halbinsel erlebbar. Lesezeit: 2 Minuten

Michael Schug hat sich in vielen Besuchen bei Freunden in Andalusien inspirieren lassen und möchte die spanische Kultur – mit gutem Essen und leckeren Getränken, entspannt ein paar Stunden zu genießen – in den Westrich bringen. Im Gespräch berichtet er über die Vorbereitungen. Herr Schug, wie laufen die Vorbereitungen für die ...