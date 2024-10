Plus Baumholder Eine Ausstellung im Goldenen Engel, die begeistert: Mehr als 200 interessieren sich für Matchboxautos Von Sascha Saueressig Mehr als 200 Besucher haben die von Michael Schug und Ulrich Jung organisierte Matchbox-Ausstellung in Baumholder besucht. Und damit war der Zuspruch schlussendlich doch weitaus besser, als der Start Anfang September vermuten ließ, berichtet Schug im Gespräch mit der NZ. Lesezeit: 1 Minute

„Nach einem zunächst schleppenden Start erfreute sich die Ausstellung bis zum Schluss großer Beliebtheit – auch viele Auswärtige fanden den Weg in das Museum“, erläutert auch Ulrich Jung. Neben den kleinen Sammlerstücken aus dem Matchbox-Museum Hinkel in Luxemburg lockte auch das Regionalmuseum zahlreiche Gäste an. Alle Besucher hatten außerdem noch ...