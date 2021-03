Idar-Oberstein

Einbruch: Täter plündern Kasse im Büro einer Autoverwertungsfirma

Mindestens zwei bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch zwischen 20.30 Uhr und 21.15 Uhr in die Büroräumlichkeiten einer Autoverwertung in der Hauptstraße, Bereich Almerich, eingedrungen. Das berichtet die Polizei.