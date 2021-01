Rinzenberg

Einbruch in Rinzenberg: Täter erbeuten Bargeld

Bis jetzt noch unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 13.30 und 18 Uhr nach Aufhebeln einer Terrassentür in ein Wohnhaus im Steinweg in Rinzenberg eingedrungen. Die Täter durchsuchten im Inneren des Gebäudes Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse.