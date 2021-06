Heimbach

Einbruch in leer stehende Gaststätte: Täter stehlen Metallschrott

Zwei bisher unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Sonntag Zutritt zum ehemaligen „Gasthaus am Bahnhof“ in Heimbach verschafft und dort 80 Kilo Metallschrott entwendet. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei Baumholder auf circa 150 Euro.