Idar-Oberstein

Einbruch in Gaststätte in Idar: Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet

Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 2.05 bis 3 Uhr, nach Eindrücken einer Holzplatte in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Hauptstraße im Stadtteil Idar ein. Innerhalb der Räume der Gaststätte wurden zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet.