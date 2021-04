Archivierter Artikel vom 01.03.2021, 11:15 Uhr

Birkenfeld

Einbruch in Einfamilienhaus: Täter erbeuten Schmuck

Bis jetzt noch unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße in Birkenfeld eingedrungen. Sie gelangten nach Auskunft der Kriminalpolizei Trier durch Aufhebeln eines Fensters ins Innere des Gebäudes, durchsuchten in mehreren Räumen Schubladen, Schränke sowie sonstige Behältnisse und entwendeten nach dem derzeitigen Ermittlungsstand Schmuckgegenstände.