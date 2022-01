Baumholder

Einbruch in Baumholderer Gaststätte: Diebe erbeuten Bargeld

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 1.30 und 11 Uhr über ein rückwärtiges Fenster in eine Gaststätte in der Hauptstraße an der Ecke zur Pfennigstraße eingedrungen.