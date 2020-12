Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 16:57 Uhr

Birkenfeld

Einbruch im Birkenfelder Tennisheim: Verdächtiger flüchtet mit Mofa

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstag gegen 19.30 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in das am Stadion „Am Berg“ gelegene Vereinsheim des Tennisklubs eingedrungen. Laut Polizei brach er im Inneren des Gebäudes einen Spind auf und entwendete eine Geldkassette, die er im Außenbereich gewaltsam öffnete und dann zurückließ. Beute dürfte der Täter nicht gemacht haben, da die Kassette leer war. Er flüchtete anschließend mit einem Mofa oder Kleinkraftrad.