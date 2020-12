Leisel

Vermutlich ein Täter drang in der Nacht auf Sonntag gegen 2.30 Uhr in ein Anwesen in der Straße „In Selsfeld“ in Leisel ein. Laut Polizei hat der Einbrecher wohl das Garagentor hochgeschoben. Nachdem er zunächst aus einem im Keller abgelegten Geldbeutel eine geringe Bargeldmenge entwendete, machte der Täter sich im weiteren Verlauf im Keller an einem Wandtresor zu schaffen.