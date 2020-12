Archivierter Artikel vom 09.05.2020, 14:05 Uhr

Reichenbach

Einbrecher im Abfallwirtschaftszentrum – Messing und Kupfer gestohlen

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 6.30 Uhr, in den Wertstoffhof am Abfallwirtschaftszentrum Reibertsbach eingebrochen.