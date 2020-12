Kreis Birkenfeld

Noch nie stand diese Behörde vor einer größeren Herausforderung und stärker im Fokus des öffentlichen Interesses, wobei sie auch wiederholt mit Kritik, etwa in Bezug auf die Erreichbarkeit, konfrontiert wurde: Am Dienstag hatte die NZ erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit des für den Kreis Birkenfeld zuständigen Gesundheitsamts zu werfen, dessen personell deutlich aufgestocktes Corona-Lagezentrum seit Anfang November in der Messe Idar-Oberstein (MIO) stationiert ist.