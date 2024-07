Plus Bruchweiler

Ein Vorzeigeprojekt im Hochwald: Landrat besucht Bruchweilerer Senioren-WG

i Einrichtungsleiterin Erica Neumann zeigt Landrat Miroslaw Kowalski das Haus und überreicht ihm zum Abschluss seines Besuchs eine Infobroschüre über die Bruchweilerer Senioren-WG. Foto: Wohn-Pflege-Gemeinschaft im Hochwald

Mitten im Ort in vertrauter Umgebung gemeinsam den Lebensabend verbringen: Diese Möglichkeit bietet sich Senioren seit dem Frühjahr 2020 in der „Wohn-Pflege-Gemeinschaft im Hochwald“. Landrat Miroslaw Kowalski hat kürzlich der Einrichtung in Bruchweiler einen Besuch abgestattet und war danach voll des Lobes für das Konzept der „Senioren-WG“.