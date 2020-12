Ein Vollblutpolitiker, der auch dichtet: Bundesverdienstkreuz für Wolfgang Hey

Mainz/Herrstein

Eine Szene macht mehr als viele Worte deutlich, wie Wolfgang Hey tickt: Als ein Landespolitiker dem Landrat a. D. telefonisch zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes gratuliert, spricht er diesen gleich auf die Hunsrückspange an. Es läuft offenbar bei dem Verkehrsprojekt nicht so, wie der 80-Jährige sich das wünscht: „Da müssen wir nachhaken“, sagt er. Diese besondere Beharrlichkeit und Ausdauer hebt Konrad Wolf, Minister für Wissenschaft, Bildung und Kultur, in seiner Laudatio gleich mehrfach hervor. „Was Sie geleistet haben, kann man in diesem Rahmen gar nicht alles darstellen“, zeigt auch er sich beeindruckt davon, wie viele Projekte der Herrsteiner als Kommunalpolitiker und in seinen diversen Ehrenämtern angepackt – und gegen manche Widerstände fast durchweg auch verwirklicht hat.