Idar-Oberstein

Noch im Sommer saß Manfred Schneider fröhlich in der Gartenwirtschaft, die – zu seiner großen Freude – in seiner direkten Nachbarschaft in Nahbollenbach eröffnet worden war. Auf die Frage, wie es ihm gehe, antwortete der 94-Jährige mit einem leckeren Glas Riesling in der Hand: „Ich kann mich nicht beklagen. Das Gehen fällt mir schwer, aber das Autofahren klappt noch super.“ Fast wöchentlich fuhr er auch im hohen Alter mit seinem Wagen nach Trier, um Töchter und Enkel zu besuchen. Am vergangenen Donnerstag ist der langjährige Bundestagsabgeordnete wenige Wochen vor seinem 95. Geburtstag friedlich eingeschlafen.